TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

21.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:51
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Halkın doğru bilgiyi almasında hayati bir görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımızla TBMM çatısı altında birlikte mesai yapıyoruz. Bu çerçevede hem parlamento muhabiri arkadaşlarıma hem de tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyor, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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