TBMM Başkanı Şentop: "Eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık"

06.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:14

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki yılın bütçesinde, eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık." dedi.

Şentop, Bahçeşehir Kolejinin Orhangazi kampüsü açılışında, gelecekte huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek için gayret edilen çocuklar için yeni bir irfan yuvası daha açıldığını, böylece nesillerin istikbale emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak bir kapının aralandığını söyledi.

Açılan her okulun cehalete karşı kazanılan bir mevzi olduğunu belirten Şentop, "Eğitim milli davamız. Eğitim olmadan bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi, güçlenmesi, güzelleşmesi mümkün değil. Biz de ülkemizin, insanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek gelişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Şentop, özel okulların eğitim konusunda devletin sırtından büyük bir ağırlığı aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eğitim bütçemizi, 2003 yılından itibaren ilk sıraya çıkardık. Önümüzdeki yılın bütçesinde, eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık. Bizim eğitim konusunda en büyük destekçilerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve özel okullar açan kardeşlerimiz. Halen ülkemizde 66 bin okulumuz var.

Bunların 13 bini özel okullar.

Yani okullarımızın yüzde 19,2'sini özel okullar oluşturuyor.

Toplam öğrenci sayımız, 18 milyondan fazla.

Yani 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz.

Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı 1 milyon 440 bin.

Doğu Akdeniz'de bize kafa tutan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla.

Yani öğrencilerimizin yüzde 8,7'si özel okullarda öğrenim görüyor.

Bu oran, her yıl artarak yükseliyor.

Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin eğitim yükü de o kadar azalacaktır."

"Telafisi mümkün olmayan yanlışların önünü almaya çalıştık"

Uzun yıllar üniversitede hocalık yaptığını ve bir siyasetçi olduğunu aktaran Şentop, "Yıllarca hukuk öğrenimi yapan gençlerimize ders verdim.

Bu sebepledir ki ne zaman bir okulun açılışı törenine katılsam heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum.

Bizler hayırlı hizmetlerde bulunan insanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapanmadığına inanan insanlarız." ifadesini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin büyük hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bulunduğumuz yerden memnun değiliz.

Daha yukarılara tırmanmak istiyoruz.

Bizim daha ileri hedefleri yakalamamızda eğitim hizmetleri manivela işlevi görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasının avantajına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken, okul öncesinden başlamak üzere üniversiteye kadar insanlarımıza nitelikli bir eğitim vermek; herkese standart eğitim vermek yerine, herkesi becerisine, kavrayışına göre öğretime tabi tutmak.

Belki de eğitimde bugüne kadar yaptığımız en büyük hatalardan biri, okullarımızı çeşitlendirmemekti.

Sosyal bilimlere yatkın olan bir çocuğa fen bilimleri,

fen bilimlerine yatkın bir çocuğa sosyal bilimleri öğretmeye çalışmak, yaptığımız yanlışlardandı.

Aynı şekilde çocuklarımızı mesleki eğitime yönlendirmemek de bir başka yanlışımızdı.

Bu sebepledir ki çok sayıda evladımız ilgilerini çekmeyen, kabiliyetleri olmayan alanlara yönlenmek zorunda kaldı. Son yıllarda çocuklarımızın niteliklerine ve eğilimlerine uygun okul çeşitliliğini artırdık. Böylece daha sonra telafisi mümkün olmayan yanlışların önünü almaya çalıştık. Eğitimde çeşitlendirmenin faydalarını gelecek yıllarda daha fazla göreceğimize inanıyorum. Planımız açık, hedefimiz yüksek, inşallah ulaşacağız."

Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Şentop'a yağlı boya portresi hediye edildi.

Kaynak: AA