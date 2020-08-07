TBB: Ekonomide normalleşme toplantısında işbirliği mesajı verildi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında katılımcıların "işbirliği mesajı" verdiğini açıkladı.
07.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:38
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında katılımcıların "işbirliği mesajı" verdiğini açıkladı.
TBB açıklamasında, TBB ev sahipliğinde,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile,TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin Perşembe günü toplantı için bir araya geldikleri belirtildi ve şöyle denildi: "Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir."Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir."Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu.
"BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı."
Kaynak: DHA