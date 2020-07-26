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Taze meyve sebze ihracatçılarından rekor geldi

Pandemi döneminde tüm dünya ekonomileri küçülüp birçok sektörde üretim ve ihracat rakamları gerilerken, taze meyve sebze üretimi ve ihracatında yeni rekorlar kırıldı.

Taze meyve sebze ihracatçılarından rekor geldi
26.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:05

Pandemi döneminde tüm dünya ekonomileri küçülüp birçok sektörde üretim ve ihracat rakamları gerilerken, taze meyve sebze üretimi ve ihracatında yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde taze meyve sebze ihracatında yüzde 38'lik artışla 1,1 milyar dolara ulaşırken, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 8'lik gelişimle 778 milyon dolara çıktı. Yaş meyve sebze sektörü, pandemi döneminde üretiminin devam etmesinde ve ihracat rekorları kırmasında en büyük desteklerden birini kamu bürokratlarından gördü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde yaş meyve sebze üretiminin önemli merkezlerinden Kemalpaşa ve Selçuk'taki kamu bürokratlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Uçak, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Acargil'e teşekkür plaketi takdim etti.

"1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Pandeminin tüm yoğunluğuyla yaşandığı 2020 yılının ilk yarısında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin taze meyve sebze ihracatının yüzde 45'lik artışla 137 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Uçak, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 296 milyon dolara ulaştığını belirtti. 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'ye 433 milyon dolar döviz kazandırdıklarını kaydeden Uçak, 2020 yılı sonu için belirledikleri 1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini, bu başarıda üretici ve ihracatçılar kadar katkı sahibi bir diğer kesimin kamu bürokratları olduğunu dile getirdi.

"Büyük destek gördük"

Ege Bölgesi'nde yaş meyve sebze üretiminde Kemalpaşa'nın kiraz başta olmak üzere pek çok yaş meyve sebze üretimiyle, Selçuk'un ise öne çıkan şeftali ve nektarin yanında diğer yaş meyve sebze ürünleriyle çok önemli bölgeler olduğunun altını çizen Uçak, "Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde ürünlerimizin tarlada kalmaması, işletmelerimizin çalışması için yetki kullanan Kemalpaşa Kaymakamımız Kemal Kızılkaya, Selçuk Kaymakamımız Ekrem İnci ve Selçuk Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Mustafa Acargil'den büyük destek gördük. Bu destek sayesinde Kiraz ihracatında cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık ve şu ana kadar 212 milyon dolarlık döviz gelirini elde ettik. Sezon sonunda 250 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Şeftali ve nektarin ihracatında ise 75 milyon dolara ulaştık. Değerli bürokratlarımıza bu başarılara destek oldukları için üreticilerimiz ve yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatçılarımız adına teşekkür ettik, işbirliğimizin devamını istediğimizi ifade ettik" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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