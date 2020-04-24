Tayland'daki 82 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi Tayland'daki 82 Türk vatandaşı İzmir'e getirildiTAYLAND'dan Türkiye'ye getirilen 82 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan yurda yerleştirildi.

Tayland'daki 82 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

TAYLAND'dan Türkiye'ye getirilen 82 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan yurda yerleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle Tayland'da kalan 82 Türk vatandaşı, bugün saat 00.25'te Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 82 Türk vatandaşını tayışan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Havalimanı'na gelen otobüslere bindirildi. 82 Türk vatandaşı havalimanından hareket eden otobüsler ile Bornova ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İzmir Yörük Ali Efe Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Tedbirler kapsamında, yolcular sırayla otobüslerden indirildi. 14 günlük karantina süreci için 82 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.

Kaynak: DHA