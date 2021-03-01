TAV'ın iki havalimanı hizmet kalitesinde Avrupa'nın zirvesinde

TAV Havalimanları'nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları ACI World tarafından kendi kategorilerinde Avrupa'nın en iyi havalimanları seçildi.

TAV Havalimanları'nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları ACI World tarafından kendi kategorilerinde Avrupa'nın en iyi havalimanları seçildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV'ın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, yolcu memnuniyeti açısından Avrupa'nın en iyi havalimanları arasında yer aldı. Söz konusu iki havalimanı, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde "2-5 milyon yolcu" kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca, salgın nedeniyle bu yıl anketlere eklenen hijyen değerlendirmesi sonucunda Üsküp, dünyada en iyi uygulamaları hayata geçiren 33 havalimanı arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini vurgulayarak, "Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 18 ülkede yer alan 75 havalimanında daha hizmet veriyor. Salgın döneminde yolcularımıza güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere tüm süreçlerimizi hızlı bir şekilde uluslararası alanda belirlenen bilimsel kriterlere göre adapte ediyoruz. Bu amaçla, yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Tüm havalimanlarımızda artırılmış hijyen ve fiziksel teması en aza indiren uygulamalarla birlikte yolcu konforunu en üst düzeyde tutmak üzere çalışıyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı, bilgi birikimi ve teknolojiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

ACI World Genel Sekreteri Luis Felipe de Oliveira da Havalimanı Hizmet Kalitesi Ödülleri'nin dünyanın her yerindeki havalimanı işletmecileri için olabilecek en yüksek seviyeyi ifade ettiğini vurgulayarak, "Bu ödül, yolcularını dinleyerek onların beklentilerine cevap veren hizmetleri hayata geçiren ve bunu her zamankinden daha zorlu koşullarda gerçekleştiren havalimanlarını öne çıkarıyor. Sektör olarak pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele ederken, ASQ programının odağında olan yolcu memnuniyeti bize yol gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor.

Holding, duty-free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty-free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu