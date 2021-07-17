Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

Tatvan ilçesinde 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucu alt ve üstyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi çift yönlü trafiğe açıldı.

Tatvan ilçesinde 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucu alt ve üstyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi çift yönlü trafiğe açıldı.

Tatvan Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülen ikinci etap altyapı yenileme çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Karayolları Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan caddenin 4 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması yürüttü, caddenin 3 kilometrelik kısmının da asfaltlanması için Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalara başlanacak.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, geçen yıl Cumhuriyet Caddesi'nin bir şeridinde alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

Bu yıl da caddenin diğer yönünde 2 ay önce başlattıkları çalışmalar kapsamında altyapıyı tamamlayarak yol ağından sorumlu kuruma teslim ettiklerini belirten Geylani, "Çarşı merkezi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Karayollarının bir kısım üst yapı ile asfalt serim çalışmaları kaldı. Orta refüj ve kaldırım yapma çalışmalarına bayramdan sonra başlayacaklar. Caddede ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında çarşı merkezi ve en büyük caddemi olan Cumhuriyet Caddesi daha güzel bir görünüme kavuşacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir