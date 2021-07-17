Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Tatvan ilçesinde 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucu alt ve üstyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi çift yönlü trafiğe açıldı.

Tatvan ilçesinde 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucu alt ve üstyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi çift yönlü trafiğe açıldı.

Tatvan Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülen ikinci etap altyapı yenileme çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Karayolları Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan caddenin 4 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması yürüttü, caddenin 3 kilometrelik kısmının da asfaltlanması için Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalara başlanacak.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, geçen yıl Cumhuriyet Caddesi'nin bir şeridinde alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

Bu yıl da caddenin diğer yönünde 2 ay önce başlattıkları çalışmalar kapsamında altyapıyı tamamlayarak yol ağından sorumlu kuruma teslim ettiklerini belirten Geylani, "Çarşı merkezi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Karayollarının bir kısım üst yapı ile asfalt serim çalışmaları kaldı. Orta refüj ve kaldırım yapma çalışmalarına bayramdan sonra başlayacaklar. Caddede ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında çarşı merkezi ve en büyük caddemi olan Cumhuriyet Caddesi daha güzel bir görünüme kavuşacak." diye konuştu.

Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Mustafa Er Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan'daki Cumhuriyet Caddesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 15:03:16. #1.13#

title