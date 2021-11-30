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Tatvan'da yol yenileme çalışmaları

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da yol yenileme çalışmaları

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dumlupınar ve Çağlayan mahallelerinde yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dumlupınar ve Çağlayan mahallelerinde yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Aşiyan Sokak ile Çağlayan Mahallesi Güzeldere Sokak'ta kilitli parke taşıyla yol yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe merkezinde 1 milyon metrekarenin üzerinde yol yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve geldiklerinden bu yana alt yapının yanında ilçenin tüm mahallelerinde yol yenileme çalışması da gerçekleştirdiklerini aktaran Geylani, "Ekiplerimiz yağışlar başlayana kadar çalışmalara devam edecek. Bozulan tüm kaldırımlarımızı da yeniliyoruz." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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