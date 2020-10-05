Taşköprü sarımsağını üreticisi de tüketicisi de pahalı buluyor

- Taşköprü sarımsağını üreticisi de tüketicisi de pahalı buluyor Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle tüketimi artan ve kilo fiyatı 100 liraya kadar çıkan Taşköprü sarımsağında verim artışı olmasına rağmen fiyatlar düşmedi.

- Taşköprü sarımsağını üreticisi de tüketicisi de pahalı buluyor

KASTAMONU - Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle tüketimi artan ve kilo fiyatı 100 liraya kadar çıkan Taşköprü sarımsağında verim artışı olmasına rağmen fiyatlar düşmedi. Sarımsak üreticileri de tüketicileri de fiyatların pahalı olduğundan yakınıyor.

Türkiye tüketiminin yüzde 25'ini karşılayan Taşköprü'de fiyatlar sarımsağın boyutuna göre 30 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Kastamonu'nun Coğrafi İşaretli ürünü Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz yıl verimin düşük olmasından dolayı 100 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl verimin yüksek olmasına rağmen Taşköprü sarımsağı, 30 ila 50 lira arasında alıcı bulurken, hem türeticisi hem de üreticisi fiyatların pahalı olmasından şikayet ediyor.

"Fiyatlar geçtiğimiz yıldan düşük"

Taşköprü'de yol kenarında ürettikleri sarımsakları satmaya çalışan çiftçi Mehmet Erdem, "Fiyatlar geçtiğimiz yıldan düşük. Geçtiğimiz yıl fiyatlar çok güzeldi. Bu yıl biraz düşük. Bu yıl Taşköprü'ye herhalde Çin sarımsağı giriş yapmış diyorlar. Ondan dolayı fiyatların düştüğünü söylüyorlar. Bu yıl sarımsakta verim güzel. Geçtiğimiz yıla bakaraktan verimimiz güzel. Geçtiğimiz yıl 45, 50 liraya kadar sarımsak sattığımız oldu. Fakat bu yıl 30 ila 35 lira arasında satıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin her yerinden sarımsak almak için geliyorlar"

Geçimlerini sarımsak üretiminden sağladıklarını anlatan Aynur Değirmenci ise, şöyle konuştu: "Sarımsak üretmek çok zor. Verimli oluyor ama çok zor. Sarımsağı yapmaya zor. Fiyatlar bu yıl güzel, 30 ila 35 lira arasında satıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çok güzel verimimiz var Allah'a şükür. Bu sene çok memnunuz sarımsaktan. Sarımsak almak için İstanbul başta olmak üzere her taraftan geliyorlar"

"Sarımsağı fiyatı bu yıl pahalı bile"

Taşköprü'de sarımsak üretimiyle uğraştığını belirten Hacı Muharrem Arslan da, bu yıl sarımsak verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bu yıl sarımsakta verimde çok güzel. Hepimize hayırlısıyla şifa nasip etsin, hayırlısıyla yemeyi nasip etsin. Fiyatlarımızda bu yıl çok güzel, ucuz değil sarımsak, hatta pahalı bile. Ama verdiğimiz emekle kafa kafaya denk geliyor. Yeter, Allah bin bereket versin. Sarımsağı 30 liradan başlıyor, 50 liraya kadar satıyoruz. Sarımsağına göre, iriliğine göre değişiyor. Yoldan geçen çok sayıda insan duruyor, sarımsak alıyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaş fiyatların pahalı olmasından şikayetçi ama bizinde yapabileceğimiz bir şey yok"

Vatandaşın sarımsak fiyatlarından sürekli şikayette bulunduğunu söyleyen Mustafa Özdemir ise, "Sarımsak kendi mahsulümüz bizim. Fiyatlar Bayramdan önce biraz iyiydi ama şu anda düşüşte. Dışarıdan ilçemize sarımsak girdiği için fiyatlar düşüyor. Sarımsağın işçiliği çok pahalı. Çok emek veriyoruz. Mart ayından bunu tek tek toprağa dikiyoruz, ondan sonra Temmuz ayında hasadını yapıyoruz. Çıkardıktan sonra da hala burada satışını yapmak için bekliyoruz. Bu el emeğiyle olduğu için bunun üretimi çok zor. Vatandaş bazen buraya geliyor, fiyatlar çok yüksek diyor. İstanbul'da 15 ila 25 lira arasında diyor. Burada siz pahalı satıyorsunuz diyorlar. Dışarıdan sarımsak geliyor, fiyatlar o yüzden pahalı. Vatandaş, bu yüzden bizim fiyatlarımızı biraz pahalı buluyor. Bunda bizimde yapabileceğimiz bir şey yok. Üretici olduğumuz için kendi mahsulümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Verimin de bu yıl iyi olduğundan bahseden Özdemir, "Bu yıl biraz kurak oldu. Yağışlar az oldu. Bu yüzden verimde biraz düşüş oldu. Mahsulden de belli oluyor. Şu anda 15 liradan da sattığımız var, 30 ila 35 liradan sattığımızda var. İstanbul'da yılbaşına doğru sarımsak fiyatları 70-80 liraya kadar çıkacak. Geçtiğimiz yıl nasıl çıktıysa aynı şekilde yükselecek. Bizde zor durumda kalıyoruz. Satıyoruz ama bin bir türlü emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU