Taşköprü OSB'ye 2 firma daha yatırım yapacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Organize Bölgesine 2 firma daha yatırım yapacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Organize Bölgesine 2 firma daha yatırım yapacak.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile demir çelik sanayi firmalarından Uslular Global Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. sahibi Murat Uslu ve Deha Vasıflı Çelik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Engin Deliklitaş arasında Taşköprü OSB'de tahsis sözleşmesi imzalandı.

Firmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çatal, iki firmaya da başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz