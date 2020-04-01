Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşım ile katılıyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA