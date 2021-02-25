Tarsus Ticaret Borsası Meclisi toplandı
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Tarsus Ticaret Borsası Meclisi toplandı

25.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:48
Tarsus Ticaret Borsası Meclisi toplandı

Tarsus Ticaret Borsası meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Tarsus Ticaret Borsası meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, üretici ile tüccar ve sanayici arasında bir köprü görevi yapan borsanın ticaretin kayıtlı hale gelmesi, kamu gelirlerinin artması noktasında da sorumluluğunu başarı ile yerine getirdiğini belirtti.

Kaya, "2020 yılında, borsamız tarafından kamu adına toplanan zirai ürün vergisi son 5 yılda yüzde 100 artarak 20 milyon TL'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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