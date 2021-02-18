Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi
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Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:36

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Resmi Gazete'de yayımlan tebliğle tütün üreticilerinin bundan sonra hibe desteklerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Resmi Gazete'de yayımlan tebliğle tütün üreticilerinin bundan sonra hibe desteklerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Solgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ'deki değişikliğin Resmi Gazete yayımlandığını anımsattı.

Bu kapsamda, tütün üretiminin de hibe desteği kapsamına alındığını aktaran Solgun, Bakanlığın yayımladığı tebliğin tütün üreticisinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Daha önce tütün üreticilerinin desteklemelerden yararlanamadığını anlatan Solgun, "Bugünden sonra artık tütün üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek. Tütün üreticileri bitkisel ürünler kapsamındaki desteklerden faydalanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle tütün üreticisi rahat bir nefes aldı. Bu yıl tütün üretimiyle ilgili kanun, mevzuat, yönetmenliklerde değişiklikler yapıldı. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Geçen yıl 53 bin ton tütünü 48 ülkeye ihraç ettik"

Türkiye'de 26 ilde 120 bin tütün üreticisinin bulunduğunu dile getiren Solgun, üretici sayısını artırmak için tütün kurutma fırınları ve makine aletlerine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Bundan sonra Kırsal Kalkınma Desteklerinden yararlanabilecek olan çiftçilerin daha çok üretim yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine daha fazla destek olacağız. Burada çiftçi kazanacak, makinesini yüzde 65 hibe destekle alacak. Bu sayede bir üretici 5 dönüm yerine 100 dönüm tütün ekecek. Tütünün dikim ve kırımı makinede, kurutması fırında olacak. Üretici makinelerle 7 günde tütünü satışa hazırlayabilecek ve sözleşme yaptığı şirkete satacak. Şirket o tütünü işleyip Türkiye'de kullanacak ya da ihraç edecek. Geçen yıl 53 bin ton tütünü 48 ülkeye ihraç ettik. Oryantalde dünya lideriyiz. Batman'da geçen yıl 4 bin ton tütünümüz vardı, bu yıl 8 bin ton ürettik. Makineler geldiğinde Batman'da 15 bin ton tütün üreteceğiz. 2 yıl içerisinde üreticimiz hibe alırsa ithalatı da azaltacağız."

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi
Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi
Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi
Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı tebliğ tütün üreticilerini sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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