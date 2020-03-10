Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
10.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:07
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Alınan ilk bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA