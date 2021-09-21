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Tarım Fuarı'na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarım Fuarı'na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle üreticinin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 6. Tarım Fuarı'na damga vurdu.

Samsun (İHA) - Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projeleriyle üreticinin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 6. Tarım Fuarı'na damga vurdu.

72 firmanın katılımıyla 5 gün süren 6. Samsun Tarım Fuarı kapılarını kapattı. Fuarda Büyükşehir Belediyesi de açtığı stant ile tarımsal alandaki yatırımlarını tanıttı. Stantta vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fuarın gerçekleştiği 5 gün boyunca standı ziyaret eden vatandaşlar, yatırım ve projeler hakkında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerinden bilgi aldı. Görevlilerce çiftçilere sunulan fidan, aşı, zirai ilaç, arı kovanı, çilek fidesi, karpuz ve tıbbi aromatik bitki destekleri anlatıldı. Fuarda ayrıca Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık alanında yatırımlarının ve projelerinin yer aldığı kitapçık dağıtıldı.

"Üreticilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Samsun'un bereketli ovalarıyla bir tarım şehri olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına yapmış olduğumuz projelerimiz ile bizler de fuarda yerimizi aldık. Stantlarımızdan bilgi alan üreticilerimizin ilgisini görünce bizler de hayata geçirdiğimiz projelerde ne kadar doğru adımlar atmış olduğumuzu gördük. Büyükşehir Belediyesinin ana vizyonlarından biri de tarım ve hayvancılıktır. Türkiye'de tarıma en fazla yatırım yapan belediyelerden biriyiz. Üreticilerimize desteğimiz artarak sürecek. Samsun ve Samsunlu vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise şunları söyledi:

"Fuardaki stantta çiftçilerimize dağıttığımız yerel ürünler ile çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekleri ve doğru tarımın nasıl yapılacağını gösterdik. Standımıza ilgi yoğun oldu. Üreticilerimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Tarım Fuarı'na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası

Tarım Fuarı'na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası

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Haber: Tarım Fuarı'na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası - Haberler Ekonomi
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