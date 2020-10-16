Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede

16.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:55
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede

DENİZLİ'de iş yeri ve otomobil kurşunlaması ile 2 asırlık olduğu tahmin edilen tarihi bir konağın kundaklaması olaylarına karıştıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de iş yeri ve otomobil kurşunlaması ile 2 asırlık olduğu tahmin edilen tarihi bir konağın kundaklaması olaylarına karıştıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'taki 2 asırlık olduğu tahmin edilen ve koruma altında bulunan 2 katlı Rum konağında geçen 10 Ekim'de yangın çıktı. 2 bloktan oluşan ahşap konak, yangında kül oldu. Kundaklama şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının toplam 316 saatlik incelemesi sonucu şüphelilerin eşkalleri belirlenip, kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerin belirlenmesinin ardından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 2 el telsizi, kuru sıkı tabanca, kelepçe, bıçak, 200 fişek ele geçirildi.

KURŞUNLAMA ANLARINI ÇEKMİŞLER

Yapılan incelemede şüphelilerin İlbade ve Atalar Mahallesi'nde meydana gelen araç kurşunlaması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen mahallerinde meydana gelen iş yeri kurşunlaması olaylarına karıştıkları da belirlendi. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarda olayları gerçekleştirdikleri sırada kendi çektikleri görüntülerin yer aldığı tespit edildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede
Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Engin Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Yasmin Erbil Sadri Alışık Erdem Tepegöz
Spor Samatta Mert Günok Eddie Newton Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Alman İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi konağı kundakladıkları ileri sürülen 7 şüpheli adliyede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:06:02. #1.14#
title