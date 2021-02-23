Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki düzenleme çalışmasının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binaların temizlenmesi projesine ilişkin, "İnşallah bu çalışmalar bittiğinde temennim odur ki 2022 sonu ama en geç 2023 başı çok güzel bir ortamla tüm vatandaşlarımız buluşacaklar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binaların temizlenmesi projesine ilişkin, "İnşallah bu çalışmalar bittiğinde temennim odur ki 2022 sonu ama en geç 2023 başı çok güzel bir ortamla tüm vatandaşlarımız buluşacaklar." dedi.

Aktaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği İznik ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde uzun yıllardır binaların kamulaştırılması, tahliye edilmesi, yıkılması gibi zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bir taraftan kamulaştırılma yapılırken diğer yandan proje ihalelerini gerçekleştirdiklerini aktaran Aktaş, söz konusu alanla ilgili proje yarışması da düzenlediklerini anlattı.

Aktaş, "Örneğin 5 katlı binanın 2 katını kamulaştırdık ancak 3 katı bizde değil. Tekraren oradaki sakinlere duyurmak istiyorum, binalar sıkıntılı. Yarın, öbür gün acele kamulaştırma kararı çıktıktan sonra maddi anlamda kayba da uğrayacaklar. Bu görüşmeyi de bir vesile kılarak, bence kamulaştırma sürecine destek olmaları ve sürece katkı vermeleri bizim için kıymetlidir." diye konuştu.

Bölgede 480 dönümlük yaşam alanı olduğunu dile getiren Aktaş, "13 han, 14 bedesten çarşı, 21 cami, 3 türbe, bir okul, yüzlerce alışveriş merkezi, farklı konulardaki dükkan ve esnafıyla tam bir yaşam alanı. Orasının her bir köşesini işleyeceğiz. Koza Han'daki çalışmaları devam ediyor. Şimdi yakın bir zaman içinde Ertuğrulbey Meydanı'na giriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde temennim odur ki 2022 sonu ama en geç 2023 başı çok güzel bir ortamla tüm vatandaşlarımız buluşacaklar." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz