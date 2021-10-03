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Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Van'ın İpekyolu ilçesinde tandır evinden sıçrayan kıvılcım sonucu yanan ev kullanılamaz hale geldi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde tandır evinden sıçrayan kıvılcım sonucu yanan ev kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde Sise Tuğrat'a (56) ait müstakil evde tandır evinden çıkan kıvılcımın rüzgarın etkisiyle eve sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan evde dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve Sise Tuğrat ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sise Tuğrat'ın eşi Abdulselam Tuğrat'ın vefat ettiği öğrenildi. - VAN

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

Tandır evinden sıçrayan kıvılcımlar evi kül etti

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