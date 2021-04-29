Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşerken, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.

Tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşerken, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametinde yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:48:23. #1.14#

title