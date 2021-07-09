Taliban, Afganistan-Türkmenistan sınır kapısını ele geçirdi

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin Afganistan ile Türkmenistan arasındaki Torghundi Sınır Kapısı'nı ele geçirdiğini bildirerek, "Önemli Torghundi Sınır Kapısı tamamen ele geçirildi" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin Afganistan ile Türkmenistan arasındaki Torghundi Sınır Kapısı'nı ele geçirdiğini bildirerek, "Önemli Torghundi Sınır Kapısı tamamen ele geçirildi" dedi.

Afganistan'da saldırılar düzenlemeye devam eden Taliban güçleri, Afganistan-Türkmenistan sınır kapısını ele geçirdi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan'ın Türkmenistan ile kilit sınır kapısı olan "Torghundi Sınır Kapısı'nı" ele geçirdiğini kaydederek, "Önemli Torghundi Sınır Kapısı tamamen ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarik Aryan ise yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki güvenlik güçlerinin "geçici olarak yer değiştirdiğini" ve sınırı yeniden ele geçirmek için çalışmaların başlatıldığının altını çizdi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı