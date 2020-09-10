Talas'ta dayanıklılık yarışmaları Talas Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu, Kayseri Atlı Spor Kulübü ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından Talas Belediyesi'nin desteği ile 12-13 Eylül tarihlerinde organize edilecek yarışmalara İstanbul, Bursa ve Kayseri'den toplam 41 sporcu katılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.00'de Akçaya Model Uçak Pisti'nden start alacak yarışmalara pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. 13 Eylül Pazar günü de 08.00'de başlayacak yarışlar saat 17.00'de sona erecek. Organizasyon saat 18.00'deki ödül töreni ile noktalanacak.

Atlı dayanıklılık yarışmaları nedir?

Atın sürat ve dayanma yeteneğinin test edildiği bir yarışmadır. Bu yarışma kapsamında atların çeşitli durumlara karşı ne kadar dayanıklı olabildikleri ölçülür. Atların zamana ve parkura karşı yapılan yarıştan başarılı ve sağlam bir şekilde çıkabiliyor olması önemlidir. Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları da 2 gün boyunca 10-120 km. arasında değişen farklı parkurlarda gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA