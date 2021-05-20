Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
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Talas'ta 19 Mayıs coşkusu

Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Etkinliklerin ilki belediye önünden hareket eden üstü açık otobüs ve vosvos araçlar ile yapılan ilçe turuyla başladı. Bando takımının canlı performansı eşliğinde söylenen türkü ve şarkılarla mahalle mahalle coşku yaşatıldı. Bir diğer etkinlik ise Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada Talasgücü Belediyespor bünyesindeki futbol, basketbol, atletizm, e-spor, binicilik ile karate branşlarındaki sporcular ve aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Yalçın, kısa konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun kurtuluşunu 19 Mayıs 1919'ta başlattığını belirterek, "Gençliği olmayanın geleceği olmaz der büyüklerimiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur parolasıyla biz burada sizlerle bugün Ali Dağı 360 alanında cıvıl cıvıl hep bir arada olmayı arzu ettik. Gönül isterdi ki koronasız günlerde hep birlikte kutlayalım, ancak küçük çapta böyle bir birlikteliği olgunlaştırdık. Sporculuk, hayatımızın vazgeçilmez parçası olmalı. Hepinizi gönlünüzden, gözünüzden ve alnınızdan öpüyorum" dedi.

Programda daha sonra Talasgücü Belediyespor bünyesindeki futbol, basketbol, güreş, karate, atlı binicilik ve atletizm takımı sporcuları mini gösteriler yaptı. - KAYSERİ

Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
Talas'ta 19 Mayıs coşkusu
Talas'ta 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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