Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
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Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem

26.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:07
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem

Gelen son dakika haberine göre TAKSİM Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü.

TAKSİM Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Tiyatrocu olduklarını öne süren beş kişiye  'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı. Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.  5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi. Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.


- İstanbul
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Son dakika haberi... Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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