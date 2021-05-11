Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti

Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti -İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto Taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.