Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti
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Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti

İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Haberler | Güncel

Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti -İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto Taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti

-İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

İSTANBUL - Taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen taksiciler Esenyurt'tan İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Kornalar çalarak alana gelen taksiciler, araçlarından inerek İsrail'i kınayan sloganlar attı. "Kahrolsun İsrail" sloganları atan taksiciler, Filistinlilere yapılan saldırılara tepki gösterdi. Taksiciler, protestonun ardından yeniden taksilerine binip korna çalarak olaysız bir şekilde konsolosluktan ayrıldı.

Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti
Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti
Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti
Taksiciler konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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