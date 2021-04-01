Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında 65 yaşındaki N.Y.'nin kadınları taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında 65 yaşındaki N.Y.'nin kadınları taciz ettiği anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından tacizci şahıs gözaltına alındı.

Çirkin olay, Aydın'ın en büyük ilçelerinden Söke'de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bastonu ile yürüyen bir adamın alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tacizci adamın 65 yaşındaki N.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.Y.'nin emniyet binasına girişte bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:22:28. #1.15#
title