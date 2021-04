Süveyş'i tıkayan gemiyle ilgili yeni gelişme: Tazminat ödenmezse gemiye el konulacak

Mısır, Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" adlı yük gemisinden talep edilen 1 milyar dolarlık tazminatın ödenmemesi durumunda gemiye el konulanacağını açıkladı.