Suudi Arabistan'dan turizm atağı: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahiplerine turistik vize

14.10.2019 18:57

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı. Riyad yönetimi hac ve umre ziyaretleri dışında tarihinde ilk kez turist vizesi verileceğini açıkladı.



Belirlenen 49 ülkenin yanı sıra ABD, İngiltere ve Schengen vizesi sahipleri de artık vize başvurusunda bulunabilecek. Euronews.com'da Görüntüle