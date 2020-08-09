Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişi öldü Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 artarak 3 bin 167'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 artarak 3 bin 167'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti ve 1428 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 167'ye, vaka sayısı da 288 bin 690'a çıktı.

Ülke genelinde 1599 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşen kişi sayısı 252 bin 39'a ulaştı.

Suudi Prens de Kovid-19'a yakalandı

Öte yandan Suudi prenslerden Velid bin Bedr Al Suud'un da Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Prens Sattam bin Halid Al Suud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prens Velid'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Kaynak: AA