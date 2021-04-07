Suudi Arabistan'da Ramazan'da camilerde iftar ve sahurlara Covid-19 yasağı
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Suudi Arabistan'da Ramazan'da camilerde iftar ve sahurlara Covid-19 yasağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'da Ramazan'da camilerde iftar ve sahurlara Covid-19 yasağı

Suudi Arabistan hükümeti, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan'da başlaması beklenen Ramazan ayı boyunca ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını belirtti.

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Suudi Arabistan hükümeti, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan'da başlaması beklenen Ramazan ayı boyunca ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını belirtti.

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını, Ramazan ayında Suudi Arabistan'da camilerde iftar ve sahur yapmak isteyen Müslümanlara büyük darbe vurdu. Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin resmi basın ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA) üzerinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan'da başlaması beklenen Ramazan ayında, ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da, toplam vaka sayısı 394 bin 169'a, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 711'e ulaştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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