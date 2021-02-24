Suudi Arabistan 2,9 milyar dolar tutarında yatırımla turizm geliştirme şirketi kurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 11 milyar riyal (2,9 milyar dolar) tutarında yatırımı olan bir turizm geliştirme şirketi kurduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 11 milyar riyal (2,9 milyar dolar) tutarında yatırımı olan bir turizm geliştirme şirketi kurduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Es-Sode Geliştirme Şirketinin kuruluşunun, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmada Kamu Yatırım Fonu'nun izlediği stratejiyle uyumlu şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şirket, ülkenin güney batısındaki Es-Sode bölgesinde ve Rical Elmaa ilinin bazı kısımlarında altyapıya yatırım yapmayı ve çeşitli konut ve eğlence seçenekleri sunarak lüks bir dağ turizmi geliştirmeyi hedefliyor.

Bölgeye 2030'da yılda yerli ve yabancı 2 milyon turist çekmeyi hedefleyen şirket, kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olacak ve 2 bin 700 otel odası ve 1300 konut ve 30'dan fazla özel projeyle turizm ve eğlence sektörlerini geliştirecek.

Şirketin, 2030'da doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 8 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci