Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Survivor Sürgün kampının ismi değiştirildi. Yeni ismi ise Sürgün adası oldu. Peki, Survivor Surgün kampı ismi mi değişti, neden isim değiştirildi? Survivor Sürgün kampının yeni ismi Sürgün adası mı oldu? merak edildi. İşte bilgiler...

Survivor All Star 2022'nin sürprizlerinden birisi de Sürgün adası oldu. Sürgün adasının ilk olarak ismi Sürgün kampı idi. Sonradan yapılan açıklamayla ismi Sürgün adası oldu. Peki, Survivor Surgün kampı ismi mi değişti, neden isim değiştirildi? Survivor Sürgün kampının yeni ismi Sürgün adası mı oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR SÜRGÜN ADASI NEDİR?

Survivor All Star kurallarını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Sürgün kampı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!''

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adasına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.

Kalan yarışmacılar adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.

Sürgün Adası Kuralları:

Günlük erzakları tüketecekler ve ödüllerden faydalanamayacaklar.

Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.

Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.

Dört yarışmacı beraber kalacak.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yasak.

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI İSMİ Mİ DEĞİŞTİRİLDİ, NEDEN?

Survivor 2022'de uygulanan sürgün kampının adı sürgün adası olarak değişti. Dün akşam yayınlanan eleme konseyinde yeni gelişmeleri anlatan Acun Ilıcalı, "Sürgün adası bir süre daha devam edecek. 3 eleme adayı olacak. 4. adayı da o haftanın performans birincisi belirleyecek" dedi. Yeni kuralları öğrenince şaşkınlık yaşayan yarışmacılar ise ne diyeceklerini bilemedi.

Sürgün adasında kalma süresinin düşürüldüğünü anlatan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer 3 oyunu bir takım kazandıysa, kaybeden takımın birincisi o ismi söyleyecek. Kalma süreniz 5 gün olmayacak. Kampta 4 gün kalacaksınız. Sürgün kampının adı da sürgün adası olarak değiştirdik."

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