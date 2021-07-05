Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Ukab Yahya hayatını kaybetti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Yardımcısı Ukab Yahya, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Yardımcısı Ukab Yahya, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK Başkan yardımcısı Yahya, 3 Temmuz'da yoğun bakıma alındı. 75 yaşındaki Yahya, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akşam hayatını kaybetti.

Yahya'nın ölümü üzerine SMDK taziye mesajı yayımladı.

Ukab Yahya, Suriye'nin Hama ilinde Hafız Esed'e karşı 1976'da muhalif "Ulusal Demokratik Buluşma" harekatını kurudu.

Esed rejiminin istihbarat birimleri tarafından uzun süre aranan Yahya, Cezayir'e gitmek zorunda kaldı. SMDK'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yahya, Suriye iç savaşının başından bu yana Suriye muhalefetine farklı düzeylerde destek verdi.

Çeşitli dallarda çok sayıda makale ve araştırma yazıları bulunan Yahya'nın 30 civarında hikaye ve romanı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu