Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Tel Halaf'te YPG sığınaklarını temizliyor

11.10.2019 17:27

Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında ele geçirdiği Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünde terör örgütü PKK/YPG sığınaklarını temizlemeye başladı.



Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünü kontrol altına almıştı. Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Tel Halaf'te PKK/YPG terör örgütünün sığınaklarını temizlemeye başladı.



Suriye Milli Ordusuna bağlı Sultan Murad Tugayı, PKK/YPG terör örgütlerinin kullandığı sığınaklara girerek duvardaki terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan posterlerini indirdi, bez parçalarını yaktı ve "Biz Sultan Murad Tugayıyız. Tel Halaf'i ele aldık" ifadelerini kullandı.



Bez parçalarını yakan Suriye Milli Ordusu ise "30 kilometre ilerleyene kadar biz durmayacağız" ifadelerini kullandı. - RESULAYN

Kaynak: İHA