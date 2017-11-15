Suriye'den Türkiye'ye müzik aşkı

Suriyeli sanatçı Halit Süleyman, hayranı olduğu Tatlıses'le buluştu

Suriyeli ud sanatçısı Halit Süleyman, İzmir'deki Suriyeli öğrencilere müzik öğretiyor

Türkiye'nin yardımlarını unutmayan sanatçı, öğrencileriyle İstiklal Marşı okuyor



İZMİR - Suriyeli ud sanatçısı Halit Süleyman, savaşın acı yükünü kaldıramayarak 4 yıl önce İzmir'e yerleşti. 2 yıldır Konak Geçici Eğitim Merkezinde Suriyeli öğrencilere müzik eğitimi veren Süleyman, öğrencileriyle birlikte önce İstiklal Marşını, sonra da Suriye Milli Marşını söylüyor. Aynı zamanda büyük bir İbrahim Tatlıses hayranı olduğunu ve kendisini de ona benzettiklerini belirten Süleyman, Tatlıses'i ziyaret ederek ona olan hayranlığını da ifade etti.

Suriye'de yaşanan iç savaş, ülkesinde başarılı bir ud sanatçısı olan Halit Süleyman'ın hayatını da bir anda altüst etti. Savaş ortamını yüreği kaldırmayan Süleyman, ailesi ile birlikte 4 yıl önce İzmir'e gelerek kendine yeni bir hayat kurdu. Çevresi tarafından 'Suriyeli Tatlıses' olarak anılan Süleyman, 2 yıldır Konak Geçici Eğitim Merkezinde Suriyeli öğrencilere müzik eğitimi veriyor. Öğrencilerle birlikte hep Türkçe hem de Arapça şarkılar söyleyen Süleyman, Türkiye'ye olan vefasını öğrencilere İstiklal Marşı öğreterek de gösteriyor. Derslerde önce İstiklal Marşı, sonra da Suriye Milli Marşını okuttuğunu belirten Süleyman, yıllardır hayranı olduğu İbrahim Tatlıses'le de görüştüğünü ve hayranlığını kendisine ifade ettiğini söyledi.

"Bu yardımı unutmayacağız"

Suriye'deki bir üniversitede derslere girdiğini, aynı zamanda çok sayıda konser verdiğini dile getiren Halit Süleyman, "Savaş çok zor ve bunu kalbim kaldırmadı. Bu yüzden 4 yıl önce İzmir'e geldim. Buradaki Suriyeli öğrencilere 2 yıldır müzik eğitimi veriyorum. Suriye çok güzel bir ülkeydi ama ben sanatçıyım ve savaşı kaldıramadım. 5 dil biliyorum. Türkçeyi de burada kursa gitmeden öğrendim. Türkiye'ye gelen Suriyeliler çok şanslı. Daha önce 12 ülkeyi gezdim ama Türkiye farklı. Türk milleti çok merhametli. Zarif ve iyi. Nerede Suriyeli bir aile görseler yardım ediyorlar. Birçok insan Avrupa'ya gitti ama bence yüzde 90'ı pişmandır. Biz Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi çok takdir ediyoruz. Bu yardımı unutmayacağız. Önce İstiklal Marşını okuyoruz, sonra Suriye'nin marşını okuyoruz. Türkçe ve Arapça şarkılar söylüyoruz" dedi.

Tatlıses'i ziyaret etti

İbrahim Tatlıses'in büyük bir hayranı olduğunu vurgulayan Halit Süleyman, "Buraya dükkan açınca hemen yanına gittim. Suriye'de herkes İbrahim Tatlıses'i çok seviyor. Herkes beni Tatlıses'e benzetiyordu. 'Suriye'nin Tatlıses'i' diyorlardı ama o çok büyük bir sanatçı" diye konuştu.