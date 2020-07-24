Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi
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Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi

Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ilke imza atarak denetimleri yaka kamerası ile kayıt altına almaya başladı.

24.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:56

Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ilke imza atarak denetimleri yaka kamerası ile kayıt altına almaya başladı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Uygulama ile vatandaşımız ile esnaf, esnaf ile zabıtamız arasındaki sorunların en aza indirileceğini ve çözüme kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yakalarına kamera yerleştirildi. Zabıta memurları denetimlerini bundan sonra yaka kameraları ile birlikte yapacak. Hem ses hem de görüntü kaydı yapan kameralarla yapılacak denetimler yüksek çözünürlükle kayıt altına alınacak, böylece zabıta memurları ile vatandaş, pazarcı ve esnaf arasında yaşandığı iddia edilen sorunlar ile şikayetlerin de önüne geçilmiş olacak.

"Bu uygulama esnaf ile zabıtamız arasındaki sorunları en aza indirecek"

Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Çifti, zabıta ekiplerine yaka kamerası uygulaması başlattıklarını söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Bu uygulamayla esnafımızla, vatandaşımızla zabıtamız arasındaki sorunların en aza indirileceğini düşündük. Bu uygulama sayesinde sorunların, haksız ithamların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu uygulama ile hem ses hem görüntü kaydı yapılmaktadır. Vatandaşımız ile esnaf, esnaf ile zabıtamız arasındaki sorunların en aza indirileceğini ve çözüme kavuşacağını düşünüyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında zabıtalarımız ile ilgili haksız paylaşımların da önüne geçmiş olunacak. Bu uygulamanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve diğer ilçe belediyelerinde örnek alarak böyle bir uygulamaya geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından zabıta ekipleri ilçede bulunan esnafı dolaşarak yaka kamerası ile denetim gerçekleştirdi.

Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi

Kaynak: İHA

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