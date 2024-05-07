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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 7Mayıs Survivor potada kimler var?

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Survivor All Star 2023 yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tamamlandı. Peki, 3. eleme adayı kim oldu. Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 7 Mayıs Salı?

Survivor All Star yarışmasında haftanın dokunulmazlık oyunları için yarışmacılar parkurda nefes kesen bir mücadele için parkurda ter döküyor. Heyecanlı yarışlar sonrası Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var ve 3. eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları araştırıldı.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde bir yarışmacıyı eleme potasına gönderdiler. Mavi takımın ada konseyinda Batuhan 3, Yunus Emre ise 4 oy aldı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu ikinci kez kaybeden Mavi takım eleme potasında iki isim yazdılar. 4 oy Batuhan'a çıkarken 1 oy da Furkan'a geldi. Böylelikle Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 3. eleme adayı Sercan oldu.

İşte adaylar:

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 7Mayıs Survivor potada kimler var?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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