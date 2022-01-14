Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor; 20 haftada 17 isim!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada, kulüpler 15'i yerli olmak üzere toplam 17 hocayla yollarını ayırdı.

Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 18'i geçen sezon çalıştığı teknik adamla sezona başlarken, 20 hafta sonunda 17 isimle yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon takımlar 20. hafta sonunda 16 kez teknik direktör değişikliğine gitmişti.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 15. hafta sonunda Sergen Yalçın ile yol ayrımına giderken, Fenerbahçe'de de büyük umutlarla sezona başlayan Vitor Pereira, 17. hafta sonunda görevinden ayrıldı. 4. döneminde Galatasaray'a 2 şampiyonluk kazandıran Fatih Terim'in ise sezonun 20. haftasında sözleşmesi feshedildi. Süper Lig takımlarından 14'ü geride kalan 20 haftada teknik direktör değişikliğine gitti.

ADI STADYUMA VERİLDİ

Mustafa Denizli yönetiminde 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi Altay, sezona iyi başlamasına rağmen 20. hafta sonunda 18 puanla 18. sırada yer aldı. 13 maçlık galibiyet hasreti olan Altay'da deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Yenilenen Alsancak Stadyumu'na 26 Kasım 2021 tarihinde siyah-beyazlılarla özdeşleşen Mustafa Denizli'nin ismi verilmişti.

KASIMPAŞA 3 KEZ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

İlk değişikliği 1. haftada Kasımpaşa yaparken, 3 haftada Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6. haftada, Aykut Kocaman idaresinde yeni sezona giriş yapan Başakşehir 8. haftada, Ersun Yanal ile 2021-2022 sezonuna 'merhaba' diyen Antalyaspor ise yine 8. haftada hoca değişikliğine gitti. Kasımpaşa 13 haftada 3 kez teknik direktör değiştirdi.

Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa, ardından göreve gelen Cihat Arslan'la da 10. haftada yolları ayırırken, Hakan Kutlu da takımın başında sadece 7 lig maçına çıkabildi. Şu anda takımın başında yardımcı antrenör Sami Uğurlu yer alıyor.

EN UZUN SÜRE KALAN RIZA ÇALIMBAY OLDU

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, takımın başında olan en eski isim Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor'un başında 3. sezonunu geçiren tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor deplasmanında takımın başında sahaya çıkarak Süper Lig tarihinde en fazla maçta görev alan teknik direktörler arasında 2. sıraya yükseldi (579 maç). Listenin birinci sırasında 621 müsabakayla Samet Aybaba yer alıyor.

SADECE 6 TAKIM KALDI

Ligde lider konumda olan Trabzonspor ile birlikte Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Sivasspor ve Giresunspor sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa'nın ardından, Alanyaspor; 3. ve 19. hafta olmak üzere 2 kez teknik direktör değişikliğine giderken; Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray ve Altay da 1'er defa söz konusu süreçten geçti.

(İsmail Yasin Akçın-İHA)