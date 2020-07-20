Süper Lig'de şampiyon Medipol Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, 26 Temmuz Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, 26 Temmuz Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyledi.

Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında taraftarların toplandığı alanda bulunan üstü açık otobüse teknik direktör Okan Buruk ile geldi.

Otobüsten taraftarlara seslenen Gümüşdağ, elde ettikleri büyük başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Taraftarlara her zaman kendilerine destek verdikleri için şükranlarını ileten Başkan Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte 26 Temmuz Pazar günü statlarında şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, "Biz 6 yıldır ligde hiç ilk 4'ün altına düşmedik. Çok olanlar değil, inanlar kazanır dedik. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik." dedi.

"Yüreği büyük, inancı büyük Başakşehir taraftarı. Beraber yürüdük bu yağmurda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğimiz her şarkıda hep birbirimizi hatırlıyoruz." ifadesini kullanan Gümüşdağ şöyle konuştu:

"2014 yılında bir avuç inanan insanla kurduğumuz bu takım, inancıyla mücadelesini hiç bırakmadık. Üzüldüğümüz anlar da oldu ama hiç yılmadık, inancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımı kurarken tüm arkadaşlarımız bilir, soyunma odalarına, koridorlara her yere şunu yazdık, 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır'. Bu takım imkansızı yendi. İnancınızı hiç yitirmeyin. Bugün de Avrupa'da son 16'nın içindeyiz. Bir rövanşımız var. Türkiye'nin de yeni şampiyonuyuz. Stadımızın açılışı 26 Temmuz 2014, kaderin cilvesine bakın, önümüzdeki hafta 26 Temmuz'da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız. Açılış günümüzde bu stadı onurlandıran kurucu Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü de yerine getirdik. Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Başakşehir olarak hep inancımızı yukarılara koyacağız. Çok olanlar değil, inanlar kazanır."

Okan Buruk: "Türkiye şampiyonu olmak çok önemli"

Taraftarlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Okan Buruk da otobüste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tam olarak işin sıcaklığı ile farkına varamıyoruz ama Türkiye şampiyonu olmak çok önemli. Çok az teknik adam bunu yaşadı. Kendi adıma çok mutluyum. Şu anda ligi şampiyonlukla bitirdik ama Avrupa'daki hedefimiz devam ediyor. Birkaç gün dinlenip Avrupa'ya hazırlanacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da başarının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Buruk, "Futbolcu olarak çok önemli kupalar kazandım ama teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda Akhisar ile kazandığımız mucizevi bir şeydi. Bu sene şampiyonluk iddiası ile başlayıp kazanmak benim ve kulübümüz için çok önemliydi. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız. Ligi kapattık Avrupa'ya odaklanacağız." şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ ve Okan Buruk'un konuşması sık sık taraftarların tezahüratıyla kesildi. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: AA