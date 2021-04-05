Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul