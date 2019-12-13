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Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

13.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:38
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.


12. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan x, Anastasios Bakasetas xx, Yacine Bammou xx


Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Papiss Cisse


Teknik Direktör: Erol Bulut


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Diego Angelo xx, Nazım Sangare xx, Ondrej Celustka xx, Charles Fernando xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert x, Amilton xx, Doğukan Sinik xx, Aatif Chahechouhe xx


Yedekler: Ruud Boffin, Salih Dursun, Chico, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Gustavo Blanco, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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