Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

07.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:14
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Youssouf Kone, rakibi Ramazan Civelek'e faul yaptı, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu önce sarı kartını gösterirken, daha sonra tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından sarı kartı iptal ederek Youssouf Kone'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

54. dakikada Ruben Riberio'nun sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Pablo kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Aziz Behich'in soldan ortasına arka direkte Henrique iyi bir kafa vuruşu ile topu Hatayspor ağlarına gönderdi. 1-3

90+5. dakikada Yasir'in ara pasında kontra atakta Emre Demir kaleci ile karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Hatayspor: Munir xx, Youssouf Kone xx, Yusuf xx, Pablo Santos xxx, Strahil Popov xx, Muhammed Mert x (Kamara dk. 46 xx), Aabid xx (Isaac Sackey dk. 79 x), Ruben Riberio xx, Boupendza xx (Katranis dk. 62 xx), David Akintole xx (Burak Can dk. 87 ?), Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Aziz xxx (Yasir Subaşı dk. 89 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Ramazan xx, Muhar xx, Attamah (Sapunaru dk. 67 xx) xx, Henrique xxx (Melih Okutan dk. 79 xx), Avramovski xx (Emre Demir dk. 88 ?), Lennon xx, İlhan xxx (Kevin Luckassen dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sabovic

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36), Henrique (dk. 58) (Kayserispor), Pablo Santos (dk. 54) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Youssouf Kone (dk. 52) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Yusuf Abdioğlu, Isaac Sackey (Hatayspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:18:24. #1.14#
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