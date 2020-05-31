SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN MOTORUNA GİREN YAVRU KEDİ BÖYLE KURTARILDI Sultangazi'de park halindeki bir minibüsün motorunda sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sultangazi'de park halindeki bir minibüsün motorunda sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra sahibinin kucağına almak istediği kedi sahibini ısırdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Evden kaçan yavru kedi, park halindeki bir minibüsün motor kısmına girdi. Sahibi ve mahalle sakinlerinin kurtarmak için seferber olduğu yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarılmayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün kaputunu açarak, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

SAHİBİNİ ISIRDI

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, kendisini kucağına almak isteyen sahibini ısırdı. Çalışmalar sırasında korktuğu görülen kedi, kendisini itfaiye ekiplerinin elinden almak isteyen sahibi olan genç kızı parmağından ısırdı. Yavru kedi, bir kutuya konularak sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA