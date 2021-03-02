Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

02.03.2021 07:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:28
Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bisiklet imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sultangazi'de bisiklet imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde yer alan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Ekiplerin bisiklet imalathanesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Zeki Müren Hülya Avşar Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 07:28:31. #1.16#
title