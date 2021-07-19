Süleymanpaşa'da plajda izinsiz kiralanan şezlonglar toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ sahilinde vatandaşlara izinsiz kiralanan şezlongları topladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ sahilinde vatandaşlara izinsiz kiralanan şezlongları topladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin turistik mahallesi Kumbağ'da denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, plajlarda izinsiz şemsiye ve şezlong kiralayan, denizden yararlanmak isteyen tatilcilerden ücret talep edenlere işlem yaptığı ve haksız gelir elde etmeye çalışan fırsatçılara göz açtırmadığı belirtildi.

Kumbağ Mahallesi'nde bulunan kumsallarda, hafta sonunu deniz keyfi yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlara izinsiz şezlong ve şemsiye kiralayan, yiyecek-içecek satan kişiler hakkında yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kiralanan şezlongları kumsallardan topladı. Misafirlerimiz, ilçe sınırlarımız içinde bulunan plaj ve kumsallardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedirler. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, halka ait kumsallarda yasa dışı yollarla haksız rant elde etmeye çalışanlara fırsat vermeyecektir. Vatandaşlarımız, kumsallarda kendilerinden kira bedeli isteyen, dışarıdan yiyecek-içecek getirmelerine izin vermeyen ve bu ürünleri satmaya çalışan kişi ya da işletmeleri 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni ve 156 Jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel