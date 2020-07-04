Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor
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Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor

Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinin Nirtiti kentinde güvenliğin sağlanması talebiyle bölge halkının geçen hafta başlattığı oturma eylemleri sürüyor.

Sudan'da
04.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:48

Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinin Nirtiti kentinde güvenliğin sağlanması talebiyle bölge halkının geçen hafta başlattığı oturma eylemleri sürüyor.

Hartum hükümetine karşı yıllardır silahlı mücadele yürüten milis grupların etkili olduğu Nirtiti sakinleri, güvenliğin sağlanması, yerel yöneticilerin değiştirilmesi, milislerin silahsızlandırılması, hasat mevsiminde çiftçilerin güvenliğinin sağlanması, taciz, soygun ve cinayet gibi suçların cezalandırılması, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişebilme taleplerine cevap alabilmek için bir haftadır eylemlerini sürdürüyor.

Eylemciler, bölgedeki sorumlu emniyet ve ordu yetkililerinin görevden alınması çağrısında bulundu.

Nirtiti halkı, eylemlerinde "Ölmek istemiyoruz. Can güvenliğimizi sağlamayan yerel yöneticiler görevden alınsın. Taleplerimiz karşılanana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge halkının ülke genelinde destek çağrısı kısa sürede yankı bulurken, başkent Hartum'un da aralarında olduğu bazı eyaletlerde bugün Nirtiti'ye destek gösterileri düzenlendi.

Hartum'un Burri bölgesinde toplanan, genç aktivistlerin oluşturduğu Direniş Komitelerine mensup onlarca kişi, "Savaşa hayır. Hepimiz Nirtitiyiz. Askeri bölge komutanı istifa et." yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, ülkede barışın sağlanması ve Nirtiti halkının desteklenmesine yönelik sloganlar attı.

Güvenlik sorununa çözüm arayan Nirtiti halkına çok sayıda destek geldi

Barışçıl gösteri ve eylem hakkını desteklediğini vurgulayan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, taleplerin karşılanmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, 48 saat içerisinde bölgeye bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih ise bölgenin taleplerine cevap vermekte geç kaldıkları için özür dilerken, adil taleplerin karşılanacağını söyledi.

Bu arada ülkenin güney ve batısındaki bazı silahlı hareketleri bünyesinde barındıran Devrimci Cephe de Nirtiti halkına desteğini ifade etti.

Nirtiti bölgesinde 2003'ten bu yana silahlı milis gruplarca cinayet, soygun ve tecavüz gibi çeşitli suçlar işleniyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

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