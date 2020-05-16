Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Muş'ta serinlemek için Karasu nehrine giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
16.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:31

Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

MUŞ - Muş'ta serinlemek için Karasu nehrine giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Muhammed Orun'un cansız bedeni suyun altından çıkarıldı. AFAD ve Bitlis'ten gelen polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Muhammed Orun'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Nehrin kenarında bekleyen Orun'un yakınları ise cesedin sudan çıkarılması ile sinir krizi geçirdi.

Ekipler tarafından ambulansa alınan Orun'un cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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