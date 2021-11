Steam, 27 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşarak rekor kırdı!

Dünyanın en büyük iki oyun platformundan biri olan Steam, gün geçtikçe müşteri sayısını arttırıyor. SteamData tarafından paylaşılan verilere göre 27 Kasım tarihinde platformda toplamda 27 milyon 182 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. 2021 yılının Şubat ayında 26 milyon oyuncu ile o zamana kadarki en yüksek rakamın görüldüğünü açıklayan Steam, 8 ay sonra yaklaşık 1.2 milyon oyuncu arttırarak rekor tazeledi.

Rekorun kırılmasında Steam sonbahar indirimlerinin büyük etkisi bulunuyor. Kasım ayının çoğunluğunda 20 milyon üzeri oyuncu sayısında kalmayı başaran Steam, en yakın rakibi Epic'e gözdağı vermeye devam ediyor.

SteamData ayrıca platformda en çok oynanan 20 oyunu paylaştı. CS: GO, Dota 2 ve PUBG'nin başını çektiği listede ilk 10 oyun içerisinde GTA V, Apex Legends ve Amazon'un yeni yapımı New World de bulunuyor. En yakın rakibine 200 bin oyuncunun üzerinde fark atan CS: GO, en çok oynanan Oyunlar listesinde birinci sıradaki yerini koruyor.

