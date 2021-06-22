Sri Lanka'da gemi yangınından sonra çok sayıda ölü deniz canlısı karaya vurdu
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Sri Lanka'da gemi yangınından sonra çok sayıda ölü deniz canlısı karaya vurdu

Sri Lanka'da gemi yangınından sonra çok sayıda ölü deniz canlısı karaya vurdu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Sri Lanka'da kimyasal yüklü geminin yanması ve batmasından bu yana, boğazı ve kabuğu hasarlı yaklaşık 100 kaplumbağa leşi, 12 yunus ve bir mavi balina ölüsü kıyıya vurdu.

Sri Lanka'da kimyasal yüklü geminin yanması ve batmasından bu yana, boğazı ve kabuğu hasarlı yaklaşık 100 kaplumbağa leşi, 12 yunus ve bir mavi balina ölüsü kıyıya vurdu.

Çevre bilimciler, kimyasal madde yüklü "X- Press Pear" isimli geminin 12 gün boyunca yanması ve sonrasında batmasının çevreye büyük zarar verdiğini kaydetti.

Geminin yanması ve batmasından bu yana, yaklaşık 100 kaplumbağa, 12 yunus ve bir mavi balina ölüsünün kıyıya vurduğunu belirten çevre bilimciler, ölümlerin doğrudan yangın ve tehlikeli kimyasallardan kaynaklandığını ifade etti.

Çevre Bakanlığı Sekreteri Anil Jasinghe, bu ölümlerin ya ısı nedeniyle oluşan yanıklardan ya da kimyasallardan kaynaklandığını dile getirerek, ölü deniz canlıları üzerindeki analizlerin devam ettiğini kaydetti.

Sri Lanka, 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X- Press Pear" gemisinin çevreye verdiği zararın değerlendirilmesi için BM ve diğer ülkelerden yardım istemişti.

BM, Sri Lanka'da hasar tespit çalışmaları ve çevresel kriz oluşmasını engellemek için acil müdahale çalışmalarının koordine edildiğini açıklamış ve bu kapsamda petrol sızıntısı ve kimyasal madde uzmanlarından oluşan bir ekibi bölgeye göndermişti.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının, büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe edilirken geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyordu.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı belirtilmişti.

Sri Lanka, gemide çıkan yangınla mücadele maliyetinin bir kısmını karşılamak için operatör şirketten 40 milyon dolar talep etmişti.

BM'nin Sri Lanka'daki koordinatörü Hanaa Singer-Hamdy, batan kimyasal madde yüklü geminin ekosisteme zararlı maddeler salarak "gezegene ciddi zarar verdiğini" açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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