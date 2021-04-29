Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 376 lira 71 kuruş, en düşük 351 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 376 lira 71 kuruş, en düşük 351 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,04 azalarak 199 milyon 751 bin 491 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 376 lira 71 kuruş, en düşük saat 06.00'da 351 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 357 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 357 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 567 lira, en düşük 355 lira 71 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay