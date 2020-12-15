Sporda 2020 böyle geçti (12)

Sporda 2020 yılının son ayı Aralık'ta, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Paris Saint Germain ile yaptığı maçta ırkçılık skandalı yaşandı.

Sporda 2020 yılının son ayı Aralık'ta, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Paris Saint Germain ile yaptığı maçta ırkçılık skandalı yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması, "futbolda utanç gecesi" yaşattı.

Maç 0-0 devam ederken Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Medipol Başakşehir cephesinin yanı sıra Paris ekibi de ırkçı söyleme tepki gösterdi. Başakşehir ve Paris Saint Germain sahadan çekildi. Maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı.

Bir gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Medipol Başakşehir, 5-1 kaybetti.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kuraları çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 1, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı

Yılın son ayının ilk 14 gününde sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Aralık:

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takım antrenörü Kenan Atik'in teknik direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı.

2 Aralık:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık rekor seviyede proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen Faslı defans oyuncusu Muhammed Abarhoun, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneten Stephanie Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi

3 Aralık:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İrfan Can, Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

UEFA, gelecek sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maçının Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi yapıldı; yarı finalde İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

4 Aralık:

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın adıyla değiştirdi.

Türkiye'nin, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde şubat ayında iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Kadınlar 800 metrede 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

5 Aralık:

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.

Fransa'da hayatını kaybeden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

6 Aralık:

Milli atlet Mestan Turhan, İspanya'da düzenlenen 40. Valencia Maratonu'nda kişisel en iyi derecesini 3 dakika 36 saniye geliştirerek, Türkiye tüm zamanlar listesinde sekizinci sıraya yükseldi.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışlarında zafere ulaştı.

Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekorunu ele geçirdi. İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen yarışta 21 kilometrelik parkuru 57 dakika 32 saniyede tamamlayan Kandie, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

7 Aralık:

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, olimpiyatlar da dahil tüm IOC organizasyonlarına katılmasını yasakladı.

- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen "Beitar Jerusalem" futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldı.

8 Aralık:

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yaşanan ırkçılık utancına ilişkin "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Moukoko, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu.

9 Aralık:

Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli futbolcuların sahadan çekildiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam etti. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.

PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Salah, kulüp rekorunu kırdı.

10 Aralık:

Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladığı açıklandı.

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

11 Aralık:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

12 Aralık:

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığı'na Rus aday Umar Kremlev seçildi.

13 Aralık:

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 1, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı. Milliler 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

14 Aralık:

TFF, takımlarda Kovid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Futbolseverlerin Liverpool'da kazandığı kupalarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stilde milli sporculardan 82 kiloda Salih Aydın, 130 kiloda da Osman Yıldırım gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er